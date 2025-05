Governo avança com última fase do processo de privatização da CV Handling

O Governo, através dos Ministérios das Finanças e do Turismo e Transportes, deu início à terceira e última fase do concurso para a selecção de um parceiro estratégico para a empresa CV Handling. Nesta etapa final, foram convidados a apresentar propostas vinculativas os quatro candidatos previamente qualificados na segunda fase do concurso, nomeadamente a Swissport International AG, a Aviator Airport Alliance AB, a Menzies Aviation Limited e a Çelebi Aviation Holding.

A informação foi avançada esta segunda-feira, 26, pela Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado (UASE), entidade responsável pela condução do processo. De acordo com o Executivo, todos os operadores demonstraram cumprir os critérios técnicos e financeiros exigidos no Caderno de Encargos.

A Resolução nº 35/2025, publicada no Boletim Oficial a 21 de Maio, define as condições específicas para a selecção do parceiro, estabelecendo o preço base unitário das acções e os critérios de avaliação das propostas. Entre os parâmetros definidos, o Governo procura garantir um equilíbrio entre o valor financeiro da operação e a qualidade técnica das propostas apresentadas.

Segundo o documento legal, as propostas serão avaliadas com base em cinco critérios: o preço proposto, que representa 45% da ponderação; o plano estratégico para modernização tecnológica e operacional (25%); o contributo para o desenvolvimento do hub aéreo nacional e da economia (10%); a experiência técnica e de gestão no sector de handling (15%); e o atendimento ao interesse público (5%).

A resolução contempla ainda a possibilidade de uma fase de negociações antes da decisão final, permitindo a apresentação de propostas finais melhoradas.

O Governo sublinha que esta fase do concurso reflecte o seu compromisso com a boa governança, a transparência e a atracção de parceiros com experiência internacional, capacidade técnica e visão estratégica. A conclusão do processo deverá consolidar a CV Handling como um pilar do hub aéreo nacional e impulsionar a implementação da Agenda de Privatizações 2022–2026.