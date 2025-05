​Ministro do Turismo e Transportes participar na 123ª Sessão do Conselho Executivo da ONU Turismo

O Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, participa esta quinta e sexta-feira, 29 a 30 de Maio, em Segóvia, Espanha, na 123ª Sessão do Conselho Executivo da ONU Turismo.

Segundo uma nota enviada, este encontro terá como um dos pontos a eleição do novo líder da organização.

As actividades tiveram início na noite de quarta-feira, 28, com uma recepção de boas-vindas no emblemático Alcázar de Segovia, antigo palácio dos monarcas de Castela, oferecido pelo Presidente da Câmara Municipal de Segóvia, o Ministro da Indústria e Turismo do Reino de Espanha e o Secretário-Geral da ONU Turismo.

Os trabalhos formais iniciam-se hoje, 29, com a Reunião do Conselho de Membros Afiliados e esta sexta-feira, 30, acontece a sessão oficial de abertura do evento, seguida de sessões de trabalho do Conselho Executivo da ONU Turismo.

A mesma fonte explica que o encontro de alto nível da Organização das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo) acontece no centro de conferências Guardia de Corps Conference and Convention Centre, em Segóvia, com um conjunto de reuniões com participação de decisores públicos e privados para discutir o futuro do sector a nível global.

A concorrer ao cargo de Secretário-Geral da ONU Turismo, para o período 2026-2029, aparecem, de entre outros, o Gana com Muhammad Adam do Gana, dos Emirados Árabes Unidos com Shaikha Al Nowais e México com Gloria Guevara.