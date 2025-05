​“São Vicente pode alcançar auto-suficiência agrícola com investimentos adequados” - Augusto Neves

Com os investimentos adequados, a ilha de São Vicente poderá alcançar a auto-suficiência na produção agrícola. Quem o diz é o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, que falava esta manhã no discurso de abertura da 2ª edição da Feira Agropecuária e Ambiental de São Vicente.

“E há projectos importantíssimos à frente, uma vez que teremos água em Calhau com o projecto já em curso, melhorando também a água de Ribeira d’Vinha. Com certeza teremos muitos produtos e vamos conseguir auto abastecer a ilha, criando condições para que os nossos agricultores e criadores de gado possam estar mais tranquilos e desenvolver a sua atividade com alguma condição”, garante.

Melissa Duarte, em representação do Ministério da Agricultura e Ambiente, realça que a feira constitui um espaço privilegiado de partilha de experiências e conhecimento.

“'Esta feira é um espaço privilegiado onde teremos trocas de experiências, realização de negócios, partilha de conhecimentos, ideias e contatos. O evento, de forma muito particular, pretende contribuir para uma maior consciencialização e divulgação sobre o uso de embalagens de plástico na cadeia de valor agrícola e o seu impacto ambiental”, refere.

A Praça Dom Luís recebe hoje e amanhã a 2ª edição da feira Agropecuária e Ambiental de São Vicente, contando com mais de três dezenas de expositores. O certame é realizado numa parceria entre a Câmara Municipal e o Ministério da Agricultura e Ambiente.