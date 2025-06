Campanha “Zero VBG” leva mensagem contra a violência de género a cinco ilhas

Fazer chegar a mensagem “Zero VBG” a todos. É este o objetivo da campanha de sensibilização contra a VBG: “Fortalecimento dos Espaços e Capacidades de Atenção, Prevenção e Reintegração de Vítimas de VBG em Cinco Ilhas de Cabo Verde” que a Fundação Religiosa para a Saúde (FRS), lançou, esta quinta-feira, na cidade da Praia.

De acordo com a coordenadora da campanha, Victoria Seoane Rodicio, a iniciativa representa um grito contra o silêncio e a normalização da Violência Baseada no Género

“Esta campanha representa um novo impulso, um grito coletivo contra o silêncio, a indiferença e a normalização da violência em Cabo Verde. O lançamento desta campanha de sensibilização Zero VBG é mais do que um marco comunicacional, é um apelo coletivo, um convite à reflexão, à ação e ao compromisso. Pretendemos chegar às escolas, comunidades, redes sociais, instituições e espaços públicos com mensagens que desconstroem estereótipos, incentivam a denúncia e, sobretudo, promovam relações de respeito e igualdade”, afirmou.

A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, afirma que os jovens estão cada vez mais conscientes do que é a VBG, considerando isso uma vitória.

“Há um trabalho que fazemos nas comunidades, nas escolas e acredito que há uma maior sensibilização e há uma menor normalização da violência. É este o trabalho que temos estado a fazer de forma contínua e paulatina e para nós já é uma vitória que realmente nós tenhamos jovens cada vez mais empenhados, mais desnormalizados, mais conhecedores do que é a violência e do que são relações saudáveis, porque eles também são os embaixadores e são os futuros adultos que podem também, de alguma forma, mudar o cenário que ainda há em Cabo Verde”, avançou.

A campanha decorre nas ilhas de Santiago, Fogo, Sal, Boa Vista e Santo Antão, e tem como embaixador o artista Trakinuz.