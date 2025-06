Prisão preventiva para suspeitos de tráfico de droga de alto risco na ilha do Fogo

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou prisão preventiva para um casal e um outro indivíduo, todos indiciados da prática do crime de tráfico de droga de alto risco na ilha do Fogo.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), no âmbito da investigação de um processo-crime registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, o Ministério Público promoveu a emissão de mandados de busca às residências de três (03) indivíduos, o que culminou na detenção dos mesmos.

De acordo com as informações avançadas pela PGR, os suspeitos são um casal, de 67 e 56 anos, naturais da ilha do Fogo, e um outro indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, natural da ilha de Santiago.

A PGR detalhou que estão em causa factos susceptíveis de integrarem, por ora, a prática do crime de tráfico de droga de alto risco, previsto e punido pela legislação penal nacional.

No cumprimento dos mandados de busca, foram encontrados e apreendidos, nas referidas residências, mais de 100 doses e ainda “vulas” de estupefacientes (canábis e haxixe), quantias em dinheiro e saquetas de plástico utilizadas para o acondicionamento das drogas.

Apresentados ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial, e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. A PGR informa que os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.