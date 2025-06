Boa Vista: Ministro da Saúde em missão à ilha para acompanhar estruturas e obras do sector

​O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, visita a ilha da Boa Vista, de 09 a 11 de Junho, para visitas de trabalho, de gestão de proximidade e acompanhamento das estruturas e obras do sector da Saúde.

De acordo com uma nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, a agenda do governante prevê uma visita para conhecer o funcionamento da Delegacia de Saúde local e auscultar os profissionais de Saúde.

O programa da visita inclui, também, uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça.

Um dos pontos altos da visita será a visita às obras do Bloco Operatório da Boa Vista e do edifício do Centro de Saúde Sexual e Reprodutiva.

Jorge Figueiredo manterá um encontro com representantes da organização Africa Avanza, no âmbito da abertura de um consultório solidário na ilha.

Esta deslocação enquadra-se na estratégia do Ministério da Saúde de visitar as ilhas e regiões do país, com o objetivo é avaliar "in loco" as condições de trabalho, a qualidade dos serviços prestados e os desafios e ganhos existentes, assegurando um acompanhamento directo e eficaz das políticas de saúde em todo o território nacional.