Igreja Católica anuncia tradução do Novo Testamento para Crioulo

A Igreja Católica anunciou hoje a preparação de um projeto para a tradução do Novo Testamento para o Crioulo. A decisão foi comunicada numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, no final do segundo encontro dos bispos de Cabo Verde, que aconteceu nos dias 10 e 11 de junho.

O anúncio foi feito pelo Bispo Dom Ildo, que indicou que há uma equipa pluridisciplinar a trabalhar no projeto. "Temos uma ideia muito interessante, que é a tradução da Bíblia para o nosso crioulo. É um projeto grande, estamos a dar os primeiros passos, sentimos que é necessário. Sabem que a nossa liturgia em Cabo Verde é em português, quando falo em liturgia, missa, os sacramentos, mas nós queremos que a Bíblia esteja nas mãos das nossas pessoas também na nossa língua e para isso é preciso termos entendidos em teologia bíblica, em literatura, então há uma equipa que é pluridisciplinar a trabalhar nesse campo", anunciou. Por outro lado, Dom Arlindo Furtado afirmou que existe a necessidade da presença da igreja junto da diáspora cabo-verdiana e que estão a trabalhar nesse sentido. "A igreja é um dos principais fatores de comunhão dos cabo-verdianos que estão fora do país, por isso, a presença da Igreja é importante para a nossa diáspora, para eles, para a Igreja, para a nação cabo-verdiana. Temos isso em conta e procuramos dar-lhe a devida atenção. Os cabo-verdianos insistem conosco para fazermos mais e melhor e vamos ver como, segundo as nossas possibilidades, atender a esse desejo, a essa necessidade, da presença formal da Igreja, tanto no meio da nossa diáspora", afirmou. O primeiro encontro dos Bispos de Cabo Verde aconteceu em 2024 na cidade do Mindelo.

