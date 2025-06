São João de Porto Novo quer ser património da humanidade

Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e Câmara Municipal do Porto Novo estão a trabalhar na preparação da candidatura das festas de São João a património imaterial da humanidade.

A autarca Elisa Pinheiro, em declarações na abertura da feira agropecuária de Santo Antão, promovida pela câmara do Porto Novo, no âmbito das festas de São João, que se assinala a 24 de Junho, informou que a autarquia e o Governo tem estado a trabalhar para que, “rapidamente”, seja apresentada a candidatura.

“Temos estado a conversar com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas sobre esta questão e queremos que rapidamente o nosso São João seja património imaterial da humanidade. Queremos que o São João seja nosso, mas também do mundo”, afirmou a presidente da câmara do Porto Novo.

A autarca disse acreditar que “o processo será concretizado brevemente”.

O ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga, já tinha prometido, em finais de 2024, durante uma visita a Porto Novo, trabalhar com a câmara e com os promotores na internacionalização das festas de São João, “associando esta manifestação popular ao turismo”.

Augusto Veiga, na ocasião, referiu que São João constitui um dos projectos que devem ser aliados ao turismo, com vista a internacionalização destas festas, que são desde 2017 património imaterial nacional.

O ministro reafirmou o propósito do Governo em avançar com o processo que levará à elevação das festas de São João a património cultural imaterial da humanidade, prometendo trazer a Santo Antão os representantes da Organização das Nações Unidas para a Cultura e Educação (Unesco) para conhecerem de perto esta manifestação cultural.

A festa de são João, que mistura o sagrado com o profano, é considerada a maior manifestação cultural de Cabo Verde, elevada, em 2013, a património cultural imaterial municipal e, em 2017, a património cultural imaterial nacional, tendo em conta a sua “relevância nacional para a memória e identidade”.

O Governo e autarquia têm estado a implementar um plano de salvaguarda destas festividades, que, além da requalificação do roteiro da peregrinação e das capelas de São João, inclui ainda a construção até 2026 do museu nacional das romarias.