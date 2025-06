​MS promove 2ª Jornada Nacional sobre Doença Falciforme para reforçar resposta nacional à doença

O Ministério da Saúde (MS), através do Programa Nacional de Segurança Transfusional, em parceria com o Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), realiza esta quinta-feira, 19 de Junho, a 2ª Jornada Nacional sobre Doença Falciforme, com o objectivo de aumentar a consciencialização da população sobre esta condição genética.

A iniciativa, que assinala o Dia Internacional de Consciencialização sobre a Doença Falciforme, de acordo com uma nota do MS, visa aumentar a consciencialização da população e dos profissionais de saúde sobre esta condição genética, melhorar a capacidade diagnóstica e terapêutica, bem como reforçar a importância da implementação do programa de rastreio neonatalno país.

A Jornada também pretende contribuir para a redução da morbilidade e mortalidade associadas à Doença Falciforme, reforçando a necessidade de um acompanhamento contínuo e qualificado aos pacientes afectados.

Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Internacional de Consciencialização sobre a Doença Falciforme tem como propósito alertar para a gravidade desta hemoglobinopatia hereditária, caracterizada pela produção de uma hemoglobina anormal (HbS), que provoca a deformação dos glóbulos vermelhos em forma de foice. Essa alteração afecta o transporte do oxigénio no organismo, causa obstruções nos vasos sanguíneos, crises de dor aguda, anemia crónica, danos em órgãos vitais e maior vulnerabilidade a infecções.

Em Cabo Verde, a doença tem maior prevalência nas ilhas do Sotavento, em particular na ilha de Santiago. Estão identificados cerca de 140 casos, sendo que mais de 90% estão actualmente inscritos na consulta de Hematologia do HUAN. Estima-se, no entanto, que o número real de casos possa ser superior, principalmente em zonas com forte presença de comunidades originárias do continente africano.