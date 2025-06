PM inaugura Aldeamento Mognos, primeiro conjunto do novo programa de habitação social

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugurou esta segunda-feira, 23, o Aldeamento Mognos, em Achada Leitão, no município de São Salvador do Mundo, assinalando o arranque de um novo programa habitacional que prevê a construção de 1.200 casas sociais em todo o país, metade das quais na ilha de Santiago.

Trata-se do primeiro conjunto habitacional a ser entregue no âmbito deste novo modelo, que se diferencia do anterior programa "Casa para Todos" ao adaptar-se melhor às realidades locais.

“Serão casas unifamiliares nas zonas rurais e edifícios de poucos pisos nas zonas urbanas”, explicou o chefe do Governo, numa publicação na sua página oficial do Facebook.

Dirigido a famílias de baixo e médio rendimento, bem como à juventude, o programa terá o acesso regulado pela Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH), de forma, segundo o Primeiro-ministro, “transparente e justa”.

Além disso, estão a ser trabalhadas medidas para facilitar o financiamento, como a bonificação das taxas de juro até 50%, o alargamento do valor do crédito e a redução das exigências de garantia.

“São medidas fundamentais para os jovens que estão a iniciar a vida”, sublinhou Ulisses Correia e Silva, garantindo que este é apenas o início de uma intervenção mais alargada.

O Governo pretende reforçar a oferta habitacional no município de São Salvador do Mundo, especialmente na zona de Picos, com a criação de áreas infraestruturadas que garantam acesso à água, energia e saneamento.

“Queremos garantir habitação com dignidade, vizinhança saudável e qualidade de vida”, frisou o Primeiro-ministro.