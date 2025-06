Aplicativo eSkola reforça acompanhamento escolar com alertas e novas funcionalidades

Foi apresentado, esta quarta-feira, o aplicativo eSkola. Segundo Joelma Tavares, CEO da Dev Trust, empresa responsável pelo seu desenvolvimento, o aplicativo permitirá um acompanhamento mais eficaz dos alunos, uma vez que gera alertas em casos de eventos importantes.

"O aplicativo é mais um canal que vai permitir o acompanhamento dos educandos, não só pelos encarregados de educação, mas pelos próprios educandos. Por ser um aplicativo móvel, diferente de uma funcionalidade web, vai abrir portas para outros tipos de funcionalidades. Por exemplo, existem eventos relevantes, como uma falta, a calendarização de mais um teste, o educando está a aproximar-se do limite de faltas que pode levar à reprovação, portanto, existem uma série de eventos importantes que podem gerar notificações aos encarregados e aos próprios educandos. Existe a diferença entre o utilizador ir procurar a informação e receber a notificação no seu telemóvel", explicou.

O aplicativo eSkola já se encontra funcional, e Joelma Tavares garante que, no próximo ano lectivo, serão introduzidas funcionalidades de inteligência artificial que servirão de apoio aos estudos com base nos manuais escolares.

"Resolvemos lançar o aplicativo agora, com as funcionalidades básicas, que permite a consulta das pautas, das faltas, dos horários, calendários de teste, mas no início do ano teremos mais novidades para suportar a comunidade educativa", garantiu.

A Dev Trust assegura que a segurança dos dados dos educandos está salvaguardada e que, em caso de uso indevido do código de acesso, existem ferramentas para repor a normalidade.

"Para aceder à informação, o encarregado ou o aluno tem de estar munido não só do seu número de identificação, mas do seu código, que é um código único, atribuído apenas ao aluno. Esse código pode ser solicitado no próprio aplicativo, nas secretarias das escolas ou através de uma chamada à Casa do Cidadão. Apenas quem estiver na posse do seu código consegue aceder às informações. O aplicativo inclui também uma funcionalidade embutida que permite, por exemplo, ver que outros utilizadores têm o meu código associado, na eventualidade de ocorrer algum tipo de fuga, o Ministério da Educação terá os procedimentos adequados para desassociar códigos que forem indevidamente associados", frisou.

O aplicativo eSkola permitirá o acesso a notas, faltas e horários, e gera alertas em casos de testes ou outros eventos programados. Está integrado com o Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE).