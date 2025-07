Ministério da Justiça apresenta projecto do novo Tribunal da Comarca do Sal

A Ministra da Justiça, Joana Rosa, no âmbito do reforço das políticas de modernização do sector, presidirá à apresentação pública do projecto do novo Tribunal da Comarca do Sal, agendada para amanhã, 8 de Julho.

De acordo com uma nota do Ministério da Justiça, a governante encontra-se em missão oficial à ilha do Sal, de 6 a 8 de Julho, com uma agenda que inclui visitas institucionais aos principais serviços da justiça sediados na ilha, nomeadamente o Tribunal, a Procuradoria da República, o Cartório Notarial, as Conservatórias e a Cadeia Central. A agenda contempla também encontros com autoridades locais e uma visita à Delegação da Polícia Judiciária. O novo edifício Tribunal da Comarca do Sal, segundo a nota, representa um investimento estruturante, com impacto directo na melhoria das condições de funcionamento da justiça na ilha. Na tarde do dia 7, está prevista a cerimónia de abertura do Curso de Arbitragem na Biblioteca Municipal, integrada na missão. A iniciativa visa promover mecanismos alternativos de resolução de conflitos, reforçando o acesso à justiça de forma mais célere e eficaz.

