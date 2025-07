UE apoia Forças Armadas com 12 milhões de euros

A União Europeia (UE) aprovou hoje uma medida de assistência às Forças Armadas de Cabo Verde com um valor de 12 milhões de euros para um período de dois anos, para reforço da capacidade militar do país.

Segundo um comunicado do Conselho da UE, a primeira medida de assistência ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para Cabo Verde tem ainda como meta a proteção da soberania do arquipélago no mar e melhorar a segurança marítima regional.

A medida de assistência reforçará igualmente a cooperação de Cabo Verde com as marinhas dos Estados-Membros da UE, nomeadamente no âmbito da iniciativa Presença Marítima Coordenada.

A decisão de hoje insere-se no quadro da Parceria Especial UE - Cabo Verde e no apoio ao seu pilar de estabilidade e segurança.

O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz fornecerá às Forças Armadas de Cabo Verde equipamento e serviços relacionados com o patrulhamento e a vigilância, incluindo a entrega de um navio de patrulha oceânica e atividades de formação.

O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz foi criado em março de 2021 para o financiamento de ações no âmbito da política externa e de segurança comum destinadas a prevenir conflitos, preservar a paz e reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.