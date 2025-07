Governo prevê iluminação pública 100% LED até início de 2026

O Governo de Cabo Verde vai investir 320 mil contos no projecto “Cabo Verde 100% LED”. A iniciativa visa garantir iluminação pública totalmente com lâmpadas LED em todas as ilhas já no início de 2026.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, na cidade da Praia, pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, durante a cerimónia de adjudicação do projecto.

Segundo o governante, com esta iniciativa, Cabo Verde passará a ter, já no início do próximo ano, 100% da iluminação pública assegurada por tecnologia LED.

“Para implementar este projecto o Governo está a investir 320 mil contos com uma execução prevista em sete meses e intervenções em todas as ilhas do país. Hoje, a Ilha Brava já atinge 100% de iluminação pública LED (...). O objectivo é, claro, alcançar no início do próximo ano 100% de iluminação pública LED e reforçada em todo o território nacional. Portanto, trata-se de uma mudança, em marcha, que já começou e que também está a transformar o presente e seguramente continuará a construir um futuro mais sustentável para o nosso país”, afirmou.

Por seu lado, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, destaca que, para além da substituição das lâmpadas actuais, o projecto prevê o aumento do número de pontos de iluminação pública em todas as ilhas.

“Teremos melhoria da qualidade e cobertura da iluminação pública, luz branca mais intensa, mais pontos de iluminação pública, maior durabilidade e vamos deixar de ter esse problema de ter postes e não ter lâmpadas, lâmpadas fundidas, que sabemos ser um grande problema que ainda temos no nosso país. Dentro de 7 meses podemos resolver este problema de forma muito sustentável”, frisou.

Com a utilização de lâmpadas LED, espera-se uma redução significativa dos custos de manutenção e uma melhoria na segurança pública.

“Teremos diminuição dos custos de manutenção, sendo mais duráveis, há menos necessidade de fazer substituições e reparações, com impacto na segurança pública, espaços iluminados, dão mais sensação de tranquilidade e torna os lugares mais seguros. O impacto na redução de importação de combustíveis fósseis, em que o país despende muitas divisas para adquirir aquilo que precisa para produzir energia, e redução da emissão de carbono”, apontou.

Actualmente, a ilha Brava e as cidades da Praia e de Santa Maria já beneficiam deste tipo de iluminação.

Com a implementação do projecto, o Governo espera que o número de postos de iluminação pública passe dos actuais 52.500 para cerca de 60 mil já no início de 2026.

O projecto será realizado num período de 7 meses pelo consórcio Yahan ChongQing.