Maio: Navio Kriola retoma hoje ligação marítima com a ilha

O navio Kriola retoma hoje a ligação marítima com a ilha do Maio, depois de várias semanas fora de operação devido a inspecções e actualizações técnicas, anunciou a CV Interilhas.

De acordo com a transportadora, o navio partiu na madrugada de hoje de São Vicente rumo à cidade da Praia, de onde zarpará às 17:00 com destino à ilha do Maio, marcando o reinício das ligações regulares na rota Santiago/Maio/Santiago.

A retoma das operações acontece após o navio ter “concluído com sucesso” as inspecções de navegabilidade, bem como a renovação dos certificados de Classe e de Bandeira, ficando operacional para reassumir a Linha de Sotavento, ainda segundo a mesma fonte.

De acordo com a empresa, a partir de quinta-feira, 10, o Kriola volta ao seu modelo operacional habitual, com três ligações semanais entre Santiago e as ilhas do Maio, Fogo e Brava.

A CV Interilhas destaca que o regresso do navio representa um “reforço da previsibilidade e continuidade dos serviços”, sobretudo para as comunidades que enfrentaram dificuldades de mobilidade durante a sua paralisação.

A empresa afirma ainda que, durante o tempo em que o Kriola esteve inactivo, as equipas da CV Interilhas “trabalharam arduamente” para adaptar os recursos disponíveis às necessidades das populações afectadas, salientando que a retoma é fruto de um “esforço coordenado entre instituições e entidades ligadas ao mar”.

O navio Kriola é um dos principais meios de ligação da ilha do Maio com a cidade da Praia.

A sua ausência, durante várias semanas, motivou críticas de passageiros, empresários e autoridades locais, devido aos constrangimentos causados na mobilidade e no escoamento de produtos.