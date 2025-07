Fundo Global para o Ambiente financia projecto para biodiversidade em 3,5 milhões de dólares

O Fundo Global para o Ambiente financia em 3,5 milhões de dólares o projecto “Reforço do Sistema Nacional de Governança da Biodiversidade para uma Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos em Cabo Verde”. A informação foi avançada pelo Ministro da Agricultura e do Ambiente, Gilberto Silva, na abertura do workshop deste projecto, que teve lugar na manhã desta quinta-feira, na cidade da Praia.

“Não há desenvolvimento sustentável sem que haja preservação do ambiente, e não há preservação do ambiente sem a conservação da natureza. É neste quadro que temos de preservar a biodiversidade no país, tanto no nosso território terrestre como no marítimo. Isto significa conciliar as atividades económicas e os grandes desafios que temos no campo social, com as questões ambientais. A melhor coisa que podemos fazer é tirar proveito deste projecto, que é financiado pelo Fundo Global para o Ambiente, no valor de 3,5 milhões de dólares, para podermos melhorar”, afirmou.

A diretora Nacional do Ambiente, Ethel Rodrigues, afirmou que este projecto visa consolidar os ganhos ao nível da conservação da biodiversidade e colmatar as lacunas existentes:

“Este projecto visa consolidar os ganhos já existentes no país ao nível da governança da biodiversidade, mas também reduzir as lacunas existentes e apoiar o país a alcançar o nível de governança desejado nesse domínio, mediante uma gestão inclusiva dos recursos naturais. Este é um projecto que irá contribuir para que o país alcance os seus compromissos, tanto a nível nacional como internacional, no quadro global da biodiversidade, na Agenda de Desenvolvimento Sustentável e na Ambição 2030, assim como no Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Sustentável.”

O projecto terá a duração de cinco anos e, no final, espera-se que resultem práticas melhoradas e sectores com planeamento estratégico em consonância com as boas práticas ambientais.

“No final deste projecto, deveremos ter práticas melhoradas, sectores com atuação e, acima de tudo, com um planeamento estratégico cada vez mais alinhado com os objectivos ambientais. Cabo-verdianos que se orgulham de ter os recursos naturais vivos que todos partilhamos, que preservam o que temos e que deixam para as gerações futuras o melhor que possuímos, poderão de facto contribuir para assegurar o desenvolvimento sustentável”, sustentou.

É de referir que todas as ilhas deverão beneficiar deste projecto, com arranque-piloto nas ilhas de Santo Antão e Boa Vista.