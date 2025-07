Cerca de seis mil crianças subsidiadas pelo Governo para frequentar creches e jardins de infância – ministro

​O ministro da Família, Fernando Elísio Freire, disse hoje que cerca de seis mil crianças no país estão a ser subsidiadas pelo Governo para frequentar creches e jardins de infância, uma medida que “permite igualar as oportunidades”.

A afirmação foi feita durante uma visita a várias creches subvencionadas e instituições beneficiadas pelo Edital de Cuidados 2024, com o objectivo de acompanhar de perto os investimentos e as açcões do Governo no sector dos cuidados e da educação infantil.

Para o ministro, a educação é “extremamente importante” e é a base que formatará o futuro de um cidadão, sublinhando que a meta do Governo é aumentar o número de crianças no acesso a creche.

“Temos de investir na subsidiação e reforço da generalização do acesso das crianças, a jardim infantil e creches e também ajudar e incentivar o empreendedor nesta área. Os resultados são muito positivos, pois saímos de cerca de 500 ou 600 crianças há cinco/seis anos para seis mil crianças neste momento”, assinalou o governante.

Isso demonstra, segundo o ministro, que há “mais investimentos e resultados” com “grande impacto” a nível das pessoas, e que a intenção é continuar a reforçar o papel dos projectos sociais neste sector com “políticas inclusivas”.

“O deficit era muito grande, temos ainda um caminho a percorrer, mas o caminho percorrido nos orgulha”, sublinhou Fernando Elísio Freire.

Durante esta visita, o ministro destacou a importância de acompanhar os impactos das políticas públicas nestes estabelecimentos de educação, afirmando que esta visita permite ver os resultados dos investimentos feitos na reabilitação de jardins de infância e de creches, e instituições beneficiadas pelo Edital de Cuidados 2024.

O governante fez a sua primeira visita na manhã de hoje à Creche Jardim Gulbenkian da Liga Nazarena, em Achada Santo António, onde fez a entrega de kits contendo material lúdico e pedagógico para melhorar a qualidade dos serviços prestados.

A intenção é criar as condições para que as crianças, independentemente da sua condição financeira, possam ter acesso a creches e jardins de infância.

De seguida, o ministro visitou a Fundação da Criança Cabo-verdiana, na Achada Santo António, instituição beneficiada pelo Edital de Cuidados 2024, bem como, a Associação Colmeia e a Creche Patrulha Pata, no Palmarejo.

A Creche Ariel, em Ponta D ́Água, e a Creche Doce Infância, na Achada São Filipe, também foram beneficiadas com kits.

O Edital de Inclusão Produtiva é promovido anualmente pelo Governo, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, e apoia cada projecto selecionado com 500 mil escudos.

Esta medida faz parte da Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema (ENEPE), que visa promover a capacitação e a integração de grupos vulneráveis, “reforçando o compromisso do Governo” com uma “inclusão efectiva, sustentável e orientada para a dignidade e a justiça social”.