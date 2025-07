BCA doa cinco aparelhos de eletrocardiograma ao Ministério da Saúde

O Banco Comercial do Atlântico (BCA) doou na terça-feira, 15, cinco aparelhos de eletrocardiograma ao Ministério da Saúde.

O ato de entrega oficial foi protagonizado pela Diretora Nacional da Saúde, Angela Gomes e pela Coordenadora do Gabinete de Suporte Corporativo do BCA, Paula Martins.

Segundo a representante do BCA, esta doação se enquadra no âmbito do compromisso do banco com a responsabilidade social, particularmente para a área da saúde, onde já têm várias intervenções numa boa parceria.

“São cinco electrocardiograma e esperamos que sejam úteis para as estruturas de saúde e particularmente para a população. O nosso interesse para com o sector da saúde vem de longa data e continuamos disponível para apoiar no que for necessário.”

Paula Martins apontou ainda que o BCA tem um programa de doação de sangue sistemático e agradeceu aos profissionais de Saúde que labutam neste país com dedicação.

Para a Diretora Nacional da Saúde, Angela Gomes, com esta acção social, o BCA demonstra a sua sensibilidade para com este sector que é muito essencial para o desenvolvimento do país. Em nome do Ministério da saúde agradeceu o gesto e disse que é muito importante ver que empresas nacionais tenham visão estratégica para investir em áreas como a saúde.

“São equipamentos importantes que ajudam no diagnóstico e que serão úteis tanto para os centros de saúde como para os hospitais, pois serão bem empregues.

O aparelho de eletrocardiograma, também chamado eletrocardiógrafo, é um equipamento médico usado para realizar o exame de eletrocardiograma (ECG).

Este exame regista a actividade eléctrica do coração, ajudando a diagnosticar diversas condições cardíacas e pode ajudar a identificar arritmias, isquemia (falta de oxigénio no coração), e outras condições.