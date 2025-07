Edisângela Tavares, Sheilla Ribeiro, Ângelo Vaz e Teresa Pinto são os vencedores do Prémio de Jornalismo Fundação Merck 2024

Os jornalistas Edisângela Tavares, do jornal Expresso das Ilhas, Teresa Pinto, da RTCV, e Ângelo Vaz, da Deutsche Welle, foram distinguidos com o Prémio de Jornalismo Fundação Merck 2024 – “Mais do que uma Mãe”. A jornalista Sheilla Ribeiro, também do Expresso das Ilhas, foi galardoada com o 2.º lugar. A entrega dos prémios teve lugar hoje e foi presidida pela Primeira-Dama de Cabo Verde, Débora Katisa Carvalho, que é também Embaixadora da Fundação.

Na categoria Imprensa, Edisângela Tavares venceu com o tema “Mulheres que desafiam normas e conquistam espaço”. Na mesma categoria, Sheilla Ribeiro foi distinguida com o trabalho intitulado “Saúde mental das cabo-verdianas: desafios, estigmas e busca por ajuda”. Na Rádio, Teresa Pinto destacou-se com a reportagem sobre a violência baseada no género (VBG) em Santo Antão. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, a jornalista sublinhou que este prémio representa um incentivo para a abordagem de mais temas ligados às mulheres, como o empoderamento feminino e a saúde da mulher. “Agradeço à Fundação Merck por valorizar o papel do jornalista enquanto agente transformador da sociedade”, enalteceu Teresa Pinto. Na categoria Multimédia, Ângelo Vaz foi premiado pelo trabalho “O que leva as meninas a abandonar as escolas em Cabo Verde”. O jornalista apontou os desafios de trabalhar este tipo de temática, nomeadamente o acesso às fontes e a procura de ângulos de abordagem diferenciados. Referiu ainda as dificuldades que enfrenta enquanto freelancer, sobretudo no que diz respeito aos equipamentos, às distâncias e à instabilidade da internet. O Prémio de Jornalismo da Fundação Merck visa reconhecer e valorizar o trabalho de profissionais da comunicação social que abordam temas relevantes para a saúde, a equidade de género e os direitos das mulheres. A iniciativa é promovida em parceria com a Primeira-Dama de Cabo Verde e a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC).

