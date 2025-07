Cabo Verde acolhe Missão Técnica-2 para promover urbanização sustentável

​Cabo Verde acolhe, de 21 a 25 de Julho, a segunda Missão Técnica presencial para promover a Urbanização Sustentável, no âmbito da Cooperação Sul-Sul, envolvendo instituições cabo-verdianas e a agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a ONU-Habitat Brasil.

De acordo com a nota enviada à Inforpress, esta missão integra o Programa de Cooperação Sul-Sul e tem como principal objectivo fortalecer a implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Nova Agenda Urbana nos países do Sul Global.

A escolha de Cabo Verde como país prioritário decorre do reconhecimento internacional das boas práticas e dos resultados alcançados em colaborações anteriores com o Brasil.

A missão contará com a participação de especialistas e representantes de instituições brasileiras, como a Fundação João Pinheiro, a Caixa Económica Federal e o Ministério das Cidades do Brasil, bem como representantes da ABC e da ONU-Habitat.

Do lado cabo-verdiano estarão envolvidos a Direção Geral da Habitação, o Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), a Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH), a Direcção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, câmaras municipais da ilha de Santiago, bem como os representantes da Ordem dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros e da ONU-Habitat Cabo Verde.

Durante a semana de trabalho, serão realizadas sessões técnicas, reuniões, visitas de campo e momentos de partilha de experiências.

Segundo a mesma fonte, a agenda inclui temas como a elaboração de Planos Municipais de Habitação (PLAMUH), assistência técnica à autoconstrução e promoção da vivência em condomínio, temas em que o Brasil “se destaca como referência internacional”.

A sessão de abertura oficial da missão está agendada para o dia 21 de Julho, a partir das 10h45, nas instalações do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH).