IEFP e CVCV unem-se na mobilização de jovens para formação profissional

O Centro de Emprego e Formação Profissional e a Cruz Vermelha de Cabo Verde assinaram, na manhã desta quarta-feira, na cidade da Praia um protocolo de cooperação visando a promoção do emprego e da formação profissional. O presidente do IEFP, Paulo Santos, considera que a assinatura deste protocolo contribuirá para uma maior mobilização dos jovens para participarem das formações profissionais.

A informação foi avançada pelo presidente do IEFP, Paulo Santos, em declarações à imprensa.

“Nós queremos aqui juntar as nossas sinergias para trabalhar de mãos dadas. O foco é captar o público-alvo vulnerável, colocá-lo nos centros de formação e ajudar os jovens na inserção profissional”, afirmou, lembrando que a partir de Setembro os jovens que estão no cadastro social único, em qualquer dos 4 níveis, terão acesso gratuito à formação profissional.

Com este protocolo, Paulo Santos afirma que haverá troca de experiências profissionais e voluntários da Cruz Vermelha que podem ajudar na mobilização de jovens para acções de formação profissional.

“ Com este protocolo vai haver troca de experiências institucionais, de informações, disponibilidade do conhecimento do pessoal voluntariado da Cruz Vermelha em poder colaborar com os centros na identificação dos jovens para podermos em conjunto remos resolvendo os problemas do país”, frisou.

O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, enalteceu a assinatura dos protocolos, que considera um privilégio para a instituição

“Aos nossos parceiros dizer que podem contar com a Cruz Vermelha, que nós estamos aqui para servir e juntos vamos servir melhor e ir mais longe. E dizer que neste mundo tão conturbado poder contar com o engajamento destas instituições, distintas instituições, é um privilégio, acredito que a Cruz Vermelha de Cabo Verde vai gerir bem este privilégio para poder granjear mais privilégios”, declarou.

Para além do IEFP, a Cruz Vermelha de Cabo Verde ainda assinou protocolos de cooperação com a Delegacia de Saúde de Santa Catarina visando fortalecer a resposta local em saúde comunitária, com a Clínica K-DENT permitindo acesso aos cuidados de saúde para os seus voluntários e funcionários e com a Cabeólica.