Mais de mil estudantes beneficiaram de apoio para pagar propinas desde 2018

​Um total de 1.071 estudantes universitários já beneficiaram, desde 2018, do Programa Extraordinário de Apoio Pontual aos Finalistas (PEAP), uma iniciativa do Governo que visa apoiar a regularização de dívidas de propinas em instituições de ensino superior.

De acordo com o Ministério da Educação de Cabo Verde, o PEAP foi criado no ano lectivo de 2018/2019 e é implementado através da Fundação FICASE. O programa comparticipa o pagamento de dívidas acumuladas por finalistas e licenciados que se encontrem em condições de concluir os seus cursos nas universidades e institutos superiores do país.

Até ao momento, estudantes de oito instituições de ensino superior já foram contemplados, num investimento total que ultrapassa os 95 milhões de escudos (95.060.649$00).

Segundo o Governo, a medida tem vindo a facilitar a inserção de quadros qualificados no mercado de trabalho, com destaque para os sectores da administração pública, nomeadamente educação e saúde, assim como o sector empresarial.