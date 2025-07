Regularização e documentação continuam a ser os principais desafios dos imigrantes

A regularização e a documentação continuam a ser os principais desafios enfrentados pelos imigrantes em Cabo Verde. A informação foi avançada pela presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmem Barros, em conversa com a imprensa, no acto de encerramento do Projecto Coop4Int – Strengthening Migrant Integration through Cooperation between Portugal and Cabo Verde (Fortalecimento da integração de migrantes por meio da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, em português).

“A regularidade da permanência e a documentação surgem como a principal preocupação, mas, na verdade, esta está inerentemente ligada – se assim podemos dizer – à questão do tipo de actividade laboral e profissional dos imigrantes. Outro aspecto importante é o nível de escolaridade e qualificação, fundamentais para a inserção no mercado de trabalho. Se tivermos de enumerar, tudo isto está interligado: o tipo de actividade exercida, se é formal ou informal, porque, sendo formal, facilita o cumprimento dos requisitos para a regularização e tem influência directa nesse processo. A inserção no mercado de trabalho, por sua vez, está relacionada com a qualificação e a certificação profissional”, apontou Carmem Barros.

O Projecto Coop4Int teve a duração de 44 meses.

A presidente da Alta Autoridade para a Imigração garante que os esforços estão agora voltados para uma segunda edição, com o objectivo de abranger outras dinâmicas e envolver novos países.

“Os nossos esforços centram-se numa segunda edição, que, do nosso ponto de vista, deve permitir a consolidação dos ganhos alcançados ao nível do sistema de atendimento, reforçar esse sistema, manter a realização de estudos e inquéritos, e garantir a continuidade do Observatório das Migrações. Pretendemos, eventualmente, alargar a outras dinâmicas, como a interligação entre imigração e género, e aprofundar ainda mais a questão da imigração laboral, que, como já referido, está directamente ligada à permanência. E, eventualmente, contar com a participação de outros países”, avançou.

O Projecto de fortalecimento da integração de migrantes por meio da cooperação entre Portugal e Cabo Verde foi promovido pela Alta Autoridade para a Imigração, em parceria com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I.P. (AIMA), o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), contando com o apoio financeiro da União Europeia, através do International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), no âmbito do Migration Partnership Facility.

Com este projecto, foram abertos centros de acolhimento que disponibilizam serviços de interpretação em seis línguas.