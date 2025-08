CV Interilhas vai investir na aquisição de navios na mobilidade após decisão arbitral que condena o Estado

A CV Interilhas informou que, como resultado do processo arbitral entre a companhia marítima e o Estado de Cabo Verde, relativamente aos pagamentos devidos e que se acumulavam desde 2021, serão aplicados 19 milhões de euros no desenvolvimento sustentável do sector marítimo cabo-verdiano e na mobilidade interilhas, que será materializado na aquisição dos navios Chiquinho BL e Dona Tututa e de um novo navio.

“A CV Interilhas renova a sua disponibilidade para continuar a trabalhar, lado a lado com as autoridades, empresas e cidadãos cabo-verdianos, promovendo soluções inovadoras que respondam aos desafios do presente e promovam a coesão territorial contínua e a mobilidade interilhas. Este é um momento de união, de esperança renovada e de compromisso redobrado. Juntos, navegamos rumo ao futuro”, afirma, em nota, Jorge Maurício, Presidente do Conselho de Administração da CV Interilhas.

De acordo com a mesma, a decisão judicial permite aplicar 19 milhões de euros no desenvolvimento sustentável do sector marítimo cabo-verdiano e na mobilidade interilhas, possibilitando a retoma do plano estratégico previsto, inicialmente, no âmbito da concessão.

A empresa diz acreditar, firmemente, que os recursos agora capitalizados ao abrigo desta decisão judicial não são apenas um reconhecimento do seu legítimo direito, mas, sobretudo, uma oportunidade para retomar o plano estratégico inicialmente previsto no âmbito da concessão, para investir no transporte marítimo e contribuir para o progresso colectivo do país e da sociedade cabo-verdiana.

E compromete-se a investir na transformação e na mobilidade marítima em Cabo Verde, beneficiando cidadãos, a coesão territorial e a economia nacional.

Explicou que este investimento será materializado na aquisição dos navios Chiquinho BL e Dona Tututa, até então navios fretados e que passarão, agora, a ser propriedade e activos integrantes do património da CV Interilhas, e, ainda, na compra de um novo navio, com características semelhantes ao navio Dona Tututa e com capacidade de responder às exigências da navegabilidade em Cabo Verde.

O navio, segundo a empresa, encontra-se em fase de avaliação técnica e operacional e pretende-se que entre ao serviço dos cabo-verdianos ainda este ano, considerando as negociações em curso com o armador.

A CV Interilhas tudo fará para que mais este activo possa vir a reforçar a conectividade e a segurança das ligações interilhas, até ao final do ano.