​EDEC mobiliza equipas para restabelecer energia em São Vicente após tempestade

A Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC) informou, esta segunda-feira, 11 de Agosto, que as fortes chuvas, ventos intensos e deslizamentos de terra, registadas durante a madrugada provocaram avarias nas redes de distribuição de energia eléctrica e iluminação pública, especialmente em São Vicente.

Num comunicado, a empresa avisa que por motivos de segurança, alguns circuitos permanecem desligados, especialmente em São Vicente, enquanto as equipes actuam no terreno para reparar as redes de Média e Baixa Tensão.

Neste sentido, a EDEC assegura que o restabelecimento do serviço será feito assim que as condições permitirem, para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.

A empresa expressou solidariedade à população de São Vicente, fortemente atingida pela tempestade, e apela às pessoas para manterem distância de cabos e postes elétricos.