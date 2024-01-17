​EDEC mobiliza equipas para restabelecer energia em São Vicente após tempestade

Num comunicado, a empresa avisa que por motivos de segurança, alguns circuitos permanecem desligados, especialmente em São Vicente, enquanto as equipes actuam no terreno para reparar as redes de Média e Baixa Tensão.
Neste sentido, a EDEC assegura que o restabelecimento do serviço será feito assim que as condições permitirem, para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.
A empresa expressou solidariedade à população de São Vicente, fortemente atingida pela tempestade, e apela às pessoas para manterem distância de cabos e postes elétricos.