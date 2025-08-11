Mau tempo: Santo Antão regista apenas danos materiais até o momento

As chuvas que caíram na madrugada de hoje provocaram, em Santo Antão, inundações, quedas de pedras, danos em estradas e perdas agrícolas, mas sem registo de vítimas humanas.

Em Ribeira Grande, a situação é estável, não obstante quedas de pedras na madrugada, sobretudo na localidade Lomba de Santa, que obrigou ao corte de circulação naquela via referiua o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Armindo Luz, em entrevista à Rádio Morabeza.

No entanto, o autarca revelou que, na zona de Caibros, alguns “nhames” foram arrastados para o mar, o que levou os agricultores a fazerem reivindicações. Acredita que estes não estavam informados sobre a possibilidade de fortes chuvas.

Ainda no que se refere à agricultura, indica quedas de paredes em algumas propriedades.

A estrada de penetração do Vale de Caibros, no leito da ribeira, ficou danificada com as cheias. Armindo Luz apontou que, assim que as águas secarem, vão dar início aos trabalhos de reposição.

Houve ainda quedas de pedras em várias localidades, como na estrada de Ponta de Sol, quedas de árvores e corte de circulação de pessoas, mas que foram retomadas com apoio da população local.

Em entrevista também à Rádio Morabeza, o vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal de Porto Novo, Celso Medina, informou que a nível da cidade se registaram alguns casos de inundações, mas sem perdas humanas.

Acrescentou que algumas comunidades do interior ficaram sem possibilidade de transitar, como é o caso de Alto Mira e Ribeira da Cruz.

Registaram-se também enxurradas que invadiram a empresa Água de Porto Novo, mas garantiu que já estão a ser feitas as limpezas e que a situação está a ser avaliada.

Também garantiu que a Câmara e as autoridades municipais estão no terreno a acompanhar a situação.