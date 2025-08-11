​São Vicente recebe solidariedade de várias instituições e câmaras municipais

A ilha de São Vicente foi inundada na madrugada do dia 11 de Agosto por uma tempestade que levou à morte de várias pessoas e vários danos materiais. Na sequência, surgiram várias mensagens de solidariedade nas redes sociais.

Presidente da Assembleia Nacional

O Presidente da Assembleia Nacional (PAN), Austelino Correia, expressou nesta segunda-feira, 11, a sua solidariedade à população de São Vicente, em especial às famílias directamente atingidas por esta tragédia.

“Tenho acompanhado com muita atenção a situação que se vive em São Vicente e entre a sua população, na sequência das fortes chuvas e do mau tempo que, durante a noite passada, afetaram gravemente a ilha, provocando perdas humanas irreparáveis e danos materiais ainda por apurar", realça.

Austelino Correia afirma que reconheço e enalteço os esforços das autoridades nacionais e locais, dos serviços de protecção civil, dos bombeiros voluntários, das forças de segurança, dos profissionais de saúde e de todos os cidadãos que, com coragem e dedicação, têm estado na linha da frente na tentativa de minimizar os efeitos desta calamidade.

“Acredito que, unidos como sempre estivemos nos momentos mais difíceis, saberemos enfrentar e superar mais este desafio”, enfatiza.





Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos e Câmara Municipal dos Mosteiros

O Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde e da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fábio Vieira manifestou hoje, solidariedade ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, e a todo o povo de São Vicente, face às consequências devastadoras das últimas chuvas intensas que assolaram a ilha, provocando perdas de vidas humanas.

Fabio Vieira apela à união neste momento de dor e dificuldade. “Unimo-nos às famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos e expressamos o nosso mais profundo pesar”.

Do mesmo modo, solidariza-se com todos os cidadãos afectados pelos estragos materiais, que provocaram prejuízos significativos às infraestruturas e ao dia a dia da população.

Para Fabio Vieira, a ANMCV está pronta a colaborar, dentro das suas possibilidades, com as autoridades locais e nacionais nos esforços de resposta à emergência, reconstrução e assistência às vítimas.

“Reafirmamos a importância da união entre todos os municípios cabo-verdianos para superar este momento desafiador. Que a resiliência e a força características do povo de São Vicente prevaleçam, e que as instituições e a sociedade civil, trabalhando em conjunto, possam restabelecer a normalidade com a maior brevidade possível”, sublinha.





ICCA

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) manifesta a sua solidariedade para com a população de São Vicente, atingida pela tempestade que provocou danos irreparáveis, e lamentavelmente a perda de vidas humanas, inclusive crianças.

“Neste momento de dor e de luto, o ICCA une-se às famílias enlutadas, partilhando o pesar e a tristeza que se abate sobre toda a comunidade”, revela.

O ICCA informa que estão empenhados em avaliar e reparar com urgência os danos sofridos nos nossos centros infantis, assegurando que as condições de segurança e de acolhimento das crianças sejam restabelecidas.

“A prioridade imediata é salvaguardar a integridade física, emocional e psicológica das crianças e adolescentes, garantindo-lhes apoio, proteção e acompanhamento neste período tão delicado”, realça.





Associação Cabo-verdiana de Pessoas com Deficiência

A Associação Cabo-verdiana de Pessoas com Deficiência (ACD) manifesta profundo pesar pelas perdas humanas e pela devastação provocada pelas fortes chuvas, cheias e inundações que atingiram a ilha de São Vicente durante a madrugada de hoje 11.08.2025, resultando em sete mortes, desaparecimentos e muitos danos materiais.

Numa nota enviada à ACD, afirma que estende a sua solidariedade a todas as famílias afectadas “e nos somamos aos esforços humanitários e das autoridades competentes que estão sendo mobilizados para garantir assistência, a retoma e a reconstrução”.

A ACD reitera a necessidade urgente de que as acções de resgate, acolhimento e reconstrução considerem, de forma prioritária, as pessoas com deficiência, muitas vezes invisibilizadas em situações de desastre.

“Reafirmamos nosso compromisso com a defesa de todas as vidas e dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente em contextos de calamidade, onde a exclusão e o abandono podem ser agravados. É tempo de união, cuidado e responsabilidade colectiva”, alega.





Instituto do Turismo de Cabo Verde

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) manifesta a sua solidariedade para com o povo de São Vicente, “que neste momento atravessa uma situação dolorosa devido aos estragos e mortes provocados pelas chuvas caídas durante a madrugada desta segunda-feira, 11 de Agosto”.

A instituição endereça um forte abraço de consolação ao povo de São Vicente, em especial àqueles que perderam os seus entes queridos e aos que ficaram feridos.





Câmara Municipal do Sal

A Câmara Municipal do Sal manifesta a sua solidariedade para com o município de São Vicente e toda a sua população, na sequência das chuvas intensas que recentemente provocaram a perda de vidas e avultados danos materiais.

“Neste momento de dor e provação, a Câmara Municipal, em nome do município do Sal, endereça as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, partilhando do pesar de toda a comunidade salense”, expressa.

A Câmara Municipal do Sal espera que a união e a resiliência que caracterizam o povo de sãovicentino sejam fortes de força e inspiração para superar esta difícil conjuntura.





Câmara Municipal do Tarrafal

A Câmara Municipal do Tarrafal manifesta a sua solidariedade para com a população de São Vicente, que tem sido fustigada pelas fortes chuvas ocorridas nesta madrugada, que provocaram perdas de vidas humanas e muitos estragos materiais.

“Neste momento de dor e consternação, expressamos as nossas mais sentidas condolências às famílias enlutadas, desejando força e coragem a todos quantos enfrentam as consequências desta tragédia”, realça.

O autarca apelou à união de todos neste momento crítico para a Ilha.





Câmara de São Domingos

A Câmara Municipal de São Domingos manifesta a sua mais solidariedade às famílias e comunidades das ilhas de São Vicente e Santo Antão, duramente afectadas pela passagem de uma tempestade tropical que trouxe chuvas intensas, inundações, perdas humanas e danos materiais na madrugada de segunda-feira, 10 para 11 de Agosto”.

O autarca expressa assim a sua solidariedade às edilidades das referidas ilhas que, diante dessa crise, estão a enfrentar o enorme desafio de coordenar respostas urgentes e garantir todo o suporte necessário às famílias atingidas.

“Reconhecemos e igualmente valorizamos o empenho das autoridades locais, equipes de emergência e cidadãos voluntários, cuja dedicação tem sido fundamental neste momento crítico”, frisa.

Às famílias das vítimas em São Vicente, a autarquia transmite os sentimentos mais profundos de pesar. “Esperamos que esta mensagem seja um símbolo de união entre as ilhas e ofereça um pouco de esperança e força aos que atravessam este momento de dor”.

Para o autarca, apesar da distância geográfica que separa, “nossa empatia e pensamentos estão com cada pessoa afectada. Sintam-se acolhidos por nossa solidariedade genuína, tanto em espírito quanto em coração”.





Câmara da Boa Vista

A Câmara Municipal da Boa Vista expressa a sua “profunda” consternação face às consequências provocadas pelas intensas chuvas que assolaram o município de São Vicente, resultando drasticamente em perdas humanas e avultados danos materiais.

Atendendo à situação trágica e catastrófica, a Câmara Municipal da Boa Vista manifesta a sua total solidariedade para com a população de São Vicente, particularmente às famílias das vítimas, às quais endereçamos as mais sentidas condolências, assegurando as forças, conforto e muita consolação.

A Câmara Municipal da Boa Vista reafirma o seu compromisso de apoio e amizade para com os cidadãos de São Vicente, as autoridades locais e todas as comunidades afectadas. “A ilha da Boa Vista está convosco”.