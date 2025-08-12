Câmara Municipal do Porto Novo mobiliza esforços para apoiar população afectada pelas chuvas

A Câmara Municipal do Porto Novo manifestou, esta segunda-feira, 11, a sua profunda solidariedade para com os munícipes afectados pelas fortes chuvas que atingiram as ilhas de Santo Antão e São Vicente, causando prejuízos significativos nos concelhos.

Segundo a autarquia, entre os danos registados no município de Porto Novo, destacam-se inundações, colapso total de coberturas de várias habitações, residências em risco de desabamento, bem como a perda de vestuário e outros bens essenciais, exigindo uma resposta célere e articulada.

“Foram registados, também, danos extensos nas praias de Armazém e Curraletes, degradação de pavimentos e estradas, bem como, em diversas localidades do interior do concelho, nomeadamente Ribeira da Cruz, Alto Mira, zonas do Planalto Norte, Ribeira Fria, Ribeira dos Bodes e Lagoa de Ribeira das Patas, com a obstrução das vias de acesso e consequente isoladamente destas Comunidades, devido à queda de rochas ou danos causados pela força das enxurradas que foram movimentadas pela força da água”, descreve.

A autarquia relata que houve estragos significativos na Unidade de Produção de Água, sob a gestão da Empresa Águas de Porto Novo (APN), comprometendo de forma grave a distribuição de água na cidade, situação que preocupa e muito a equipa camarária que vem mantendo contactos permanentes com a equipa de gestão da empresa.

Conforme a mesma fonte, desde as primeiras horas do dia, a presidente da Câmara, Elisa Pinheiro, tem mantido contacto directo com as autoridades centrais, instituições e parceiros estratégicos, no sentido de mobilizar apoios e encontrar soluções eficazes para responder as situações existentes.

“A presidente, os vereadores e técnicos e delegados municipais estiveram no terreno a realizar um levantamento exaustivo dos danos, a intervir na resolução imediata de constrangimentos e a prestar apoios directos as comunidades efectadas, levando também uma palavra de conforto, solidariedade e encorajamento aos munícipes”, indica.

Depois dos levantamentos, a equipa camarária reuniu-se para partilhar preocupações e recolher sugestões, com o objectivo de alinhar medidas eficazes de resposta e recuperação, com base nas reais necessidades expressas pelas populações.

Paralelamente, está em curso a elaboração de um relatório detalhado, com todos os dados, que visa a implementação de medidas de emergência e recuperação.

A câmara municipal reafirma o seu compromisso “inabalável” no sentido de estar ao lado da população, não apenas nos momentos de prosperidade, mas sobretudo nas situações mais desafiadoras.

“Estamos totalmente empenhados em mobilizar todos os recursos disponíveis para garantir a segurança, o apoio e o bem-estar de todos os cidadãos. Num espírito de resiliência e união, reiteramos a nossa determinação em continuar a trabalhar com firmeza, responsabilidade e sentido de missão, para ajudar Porto Novo a ultrapassar este momento difícil”, garante.