​Diocese de Mindelo promete ajudar e apela à solidariedade de todos

O bispo da Diocese de Mindelo, Dom Ildo Fortes, apelou na segunda-feira, 11, à solidariedade de todos, na sequência das chuvas torrenciais que, na madrugada do dia 11 de Agosto, atingiu a ilha de São Vicente, causando perdas irreparáveis de vidas humanas, feridos, desaparecidos e avultados danos materiais.

Numa publicação nas redes sociais, Dom Ildo Fortes começou por manifestar o seu pesar e o da Diocese de Mindelo, da Cáritas Cabo-verdiana e da Cáritas Diocesana, as famílias que perderam os seus entes queridos na tempestade que aconteceu na ilha de São Vicente.

“Queremos manifestar a nossa dor, o nosso sentir e o nosso pesar, a nossa proximidade e nosso calor humano com os que mais precisam. Temos a certeza de que o senhor é pai e não nos abandona”, realça.

Na mesma publicaçao, disse que teve a oportunidade de estar reunida com os responsáveis da Cáritas Diocesana e que vão procurar dentro das suas possibilidades atender e socorrer aqueles que estão em sofrimento e que estão desamparados, sem alimentos, sem roupas e muitos estão desalojados.

“É dever da igreja neste momento difícil mostrar a sua presença calorosa, o seu amor e a sua caridade”, garante.

Ao mesmo tempo, apelou à solidariedade de todos para ajudar aqueles que estão passando por momentos de dor. “Apelamos, ao mesmo tempo, a todos os que poderem estar próximos, como vizinhos, às instituições, aqueles que puderem disponibilizar-se para ajuda, que é sempre coisa bem-vinda. Precisamos de ser humanos e estes momentos, às vezes difíceis, nos aproximam e nos fazem viver o essencial do ser humano”.

Por outro lado, espera que tudo isso sirva para aprendermos que a vida é uma surpresa e que precisamos estar prevenidos, organizados e dar prioridade em tudo. “A prioridade é a segurança das pessoas e a vida das pessoas”.

O Bispo de Mindelo apelou ainda ao cuidado e à prevenção para situações como estas.

“Precisamos estar sempre presente e ser capazes de prever, apelar ao cuidado, à prevenção para situações destas, de pessoas que a sua casa ficou em risco, para que isso não possa acontecer. A natureza é o que é, pode, às vezes, estar adormecido, mas quando menos se espera, ela manifesta a sua força, presença e as águas têm que buscar o seu caminho, e oxalá que possamos aprender com isso”, realça.





Cardeal Dom Arlindo Furtado envia carta de solidariedade ao Bispo de Mindelo

O Bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado, enviou esta terça-feira, 12, uma carta de pesar, solidariedade e comunhão de oração ao Bispo da Diocese de Mindelo, Dom Ildo Fortes e à toda sua comunidade diocesana.

Na missiva, Dom Arlindo Furtado manifesta, em nome de toda a Diocese de Santiago, a dor e a consternação pela tragédia, expressando a solidariedade fraterna para com o Bispo, o clero, os consagrados, os fiéis leigos e todo o povo afetado por esta calamidade.

O prelado assegura a união em oração pelas vítimas, pedindo ao “Senhor da Vida que acolha as almas dos falecidos na sua glória eterna, conceda consolo e esperança aos feridos e desalojados, e fortaleça todos os que trabalham nas operações de resgate e reconstrução”.

Na carta, a Diocese de Santiago reafirma também a sua disponibilidade para colaborar no apoio espiritual e material aos mais afectados, articulando com a Cáritas Diocesana de Mindelo a melhor forma de prestar auxílio.