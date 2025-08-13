CNO-50 manifesta pesar às famílias afectadas pelas chuvas torrenciais na ilha de São Vicente

Numa nota enviada, a presidente da Comissão Executiva do CNO-50, Janine Lélis disse que este trágico acontecimento toca, de forma particularmente sensível, toda a nação.
A mesma fonte lembrou que foi na ilha de São Vicente que, no passado mês de Abril, se realizou o acto de abertura oficial das comemorações do CNO-50, num momento de orgulho e celebração colectiva.
“Hoje, a nossa alegria partilhada dá lugar à dor solidária com as famílias das vítimas e com toda a comunidade sanvicentina”, destaca.
A Comissão Executiva do CNO-50 expressa as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, “votos de força e esperança aos que ainda aguardam notícias dos seus entes queridos e solidariedade a todos os que, de forma incansável, estão no terreno a prestar apoio e a minimizar os efeitos desta calamidade”.
Neste ano de celebração da Independência, a CNO-50 reafirma que somos, acima de tudo, uma só Nação, unida na festa, mas também no luto e na superação das adversidades.