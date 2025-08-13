CNO-50 manifesta pesar às famílias afectadas pelas chuvas torrenciais na ilha de São Vicente

A Comissão Executiva das Comemorações Nacionais dos 50 anos da Independência de Cabo Verde (CNO-50) manifestou esta quarta-feira, 12, a sua profunda Consternação e tristeza pelas perdas humanas e pelos danos provocados pelas chuvas torrenciais que atingiram, na madrugada do dia 11 de Agosto, a ilha de São Vicente.

Numa nota enviada, a presidente da Comissão Executiva do CNO-50, Janine Lélis disse que este trágico acontecimento toca, de forma particularmente sensível, toda a nação.

A mesma fonte lembrou que foi na ilha de São Vicente que, no passado mês de Abril, se realizou o acto de abertura oficial das comemorações do CNO-50, num momento de orgulho e celebração colectiva.

“Hoje, a nossa alegria partilhada dá lugar à dor solidária com as famílias das vítimas e com toda a comunidade sanvicentina”, destaca.

A Comissão Executiva do CNO-50 expressa as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, “votos de força e esperança aos que ainda aguardam notícias dos seus entes queridos e solidariedade a todos os que, de forma incansável, estão no terreno a prestar apoio e a minimizar os efeitos desta calamidade”.

Neste ano de celebração da Independência, a CNO-50 reafirma que somos, acima de tudo, uma só Nação, unida na festa, mas também no luto e na superação das adversidades.