País

Instituto prevê chuva fraca a moderada em Cabo Verde

PorExpresso das Ilhas, Lusa,16 ago 2025 14:54

INMG antecipa onda tropical para 22 a 24 deste mês
INMG antecipa onda tropical para 22 a 24 deste mês

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou este sábado para a possibilidade de chuva fraca a moderada nas próximas 24 horas em todo o arquipélago

"Prevê-se chuva fraca a moderada, por vezes acompanhada de trovoadas em sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava) e chuva fraca inicialmente em barlavento oriental (Sal e Boa Vista), espalhando-se gradualmente por todas as ilhas ao longo do dia", refere o comunicado divulgado.

O instituto explicou que no domingo e na segunda-feira o arquipélago estará sob a influência de uma nova onda tropical, que se moverá para oeste e diminuirá de intensidade devido à entrada de poeira e ar seco em altitude.

Entre 22 e 24 de Agosto (sexta-feira a domingo), outra onda tropical poderá provocar precipitação de intensidade variável em todo o país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Cabo Verde Meteorologia Chuva fraca a moderada

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,16 ago 2025 14:54

Editado porJorge Montezinho  em  16 ago 2025 14:55

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.