Instituto prevê chuva fraca a moderada em Cabo Verde

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou este sábado para a possibilidade de chuva fraca a moderada nas próximas 24 horas em todo o arquipélago

"Prevê-se chuva fraca a moderada, por vezes acompanhada de trovoadas em sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava) e chuva fraca inicialmente em barlavento oriental (Sal e Boa Vista), espalhando-se gradualmente por todas as ilhas ao longo do dia", refere o comunicado divulgado.

O instituto explicou que no domingo e na segunda-feira o arquipélago estará sob a influência de uma nova onda tropical, que se moverá para oeste e diminuirá de intensidade devido à entrada de poeira e ar seco em altitude.

Entre 22 e 24 de Agosto (sexta-feira a domingo), outra onda tropical poderá provocar precipitação de intensidade variável em todo o país.