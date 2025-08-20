​Santa Catarina recebe jornada sobre as "Revoltas de Santiago"

O município de Santa Catarina de Santiago recebe no dia 24 de Agosto, uma jornada histórica e cultural dedicada ao tema “As Revoltas de Santiago – Juventude, Memória e Identidade”.

Promovida pela Câmara Municipal de Santa Catarina, a iniciativa terá lugar entre Assomada e Ribeirão Manuel, local emblemático da revolta camponesa de 1910.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Catarina, a iniciativa pretende reavivar o legado de resistência da ilha e fomentar um diálogo intergeracional, colocando a juventude no centro da reflexão sobre o passado, o presente e o futuro.

A mesma fonte acrescenta ainda que o evento visa reforçar a identidade colectiva e valorizar a memória histórica das lutas de resistência do povo de Santiago, e contará com a participação de jovens, investigadores, artistas e da comunidade em geral.

“Mais do que uma celebração, esta jornada constitui uma oportunidade de revisitar a história, fortalecer a consciência crítica das novas gerações e projetar os valores de resistência, solidariedade e unidade que sempre marcaram a luta do povo cabo-verdiano”, frisa.

O programa dessa jornada inclui actividades como caminhada histórica, mesa redonda sobre Juventude e Resistência, momento cultural, almoço comunitário e jogo de convívio “Unidade na Resistência”.