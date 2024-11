Santa Catarina: PN deteve 18 pessoas em vários concelhos do interior de Santiago em operação que envolveu 80 efectivos

A PN deteve hoje 17 indivíduos fora flagrante delito e outro indivíduo em flagrante delito no cumprimento de 19 mandados de detenção e busca domiciliar no município do Tarrafal, um em São Domingos e um em Santa Catarina.

Num balanço da actividade operacional que envolveu 80 efectivos, no âmbito do cumprimento de 19 mandados de detenção e busca domiciliar, o Comandante Regional de Santiago Norte da PN, Aguinaldo Antunes, explicou que 17 dos indivíduos foram detidos fora do flagrante delito e um em flagrante delito, nos municípios do Tarrafal, São Domingos e Santa Catarina, sendo que todos os supostos criminosos são cidadãos nacionais. Nesta operação, conforme informação deste dirigente, foram apreendidas duas armas de fogo, uma certa quantidade de erva verde, possivelmente cannabis, uma certa quantidade de pó branco, possivelmente cocaína e recuperaram vários objectos, supostamente “fruto dos roubos”, nomeadamente 23 telemóveis, televisores, tacos de basebol, colunas, portáteis, perfumes, sapatos, catanas, serras eléctricas, roupas, entre vários outros objectos. Aguinaldo Antunes avançou que todos os detidos vão ser apresentados este sábado ao Ministério Público aplicação das medidas de coação.

