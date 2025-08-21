AdS denuncia ligações clandestinas em Ponta d’Água

Estão actualmente em curso procedimentos legais contra os responsáveis já identificados, disse a empresa em comunicado.
Segundo reforçou, foram encontrados indícios claros de bypass ao contador, reservatórios subterrâneos e estruturas criadas para facilitar a venda ilegal de água a autotanques, prática que, segundo moradores da zona, vinha ocorrendo há vários anos. Informou ainda que a religação só será possível após a regularização da facturação dos danos causados, de forma a repor justiça e responsabilidade no uso da água.
“ Este tipo de actuação representa um ataque directo á rede pública, prejudicando a qualidade a regularidade do abastecimento para toda a comunidade”, expressou.
Considerou também como ato grave e inaceitável, a utilização indevida de um chafariz.
Por isso, enfatizou que continuará firme no combate às ligações fraudulentas, em defesa dos nossos clientes e do bem comum.