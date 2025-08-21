AdS denuncia ligações clandestinas em Ponta d’Água

Foram identificadas, nesta quarta-feira na zona Ponta d’Água, algumas infraestruturas com ligações clandestinas de água, incluindo um chafariz instalado de forma fraudulenta, informação avançada, hoje, pela empresa Águas de Santiago (AdS).

Estão actualmente em curso procedimentos legais contra os responsáveis já identificados, disse a empresa em comunicado.

Segundo reforçou, foram encontrados indícios claros de bypass ao contador, reservatórios subterrâneos e estruturas criadas para facilitar a venda ilegal de água a autotanques, prática que, segundo moradores da zona, vinha ocorrendo há vários anos. Informou ainda que a religação só será possível após a regularização da facturação dos danos causados, de forma a repor justiça e responsabilidade no uso da água.

“ Este tipo de actuação representa um ataque directo á rede pública, prejudicando a qualidade a regularidade do abastecimento para toda a comunidade”, expressou.

Considerou também como ato grave e inaceitável, a utilização indevida de um chafariz.

Por isso, enfatizou que continuará firme no combate às ligações fraudulentas, em defesa dos nossos clientes e do bem comum.