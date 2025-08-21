PM garante arranque do projecto de abastecimento de água em Santiago

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu, hoje, que vai arrancar o projecto de abastecimento de água em Santiago, estando na fase de não objecção para que a empresa construtora japonesa possa iniciar as obras.

O projeto está orçado em 150 milhões de dólares financiados pela agência japonesa de desenvolvimento (JICA).

Durante o encontro de trabalho com o Primeiro Ministro Japonês Shigeru Ishiba e delegação governamental, no quadro da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África (TICAD 9) , avaliaram positivamente a cooperação entre os dois países, com desejo mútuo do seu reforço.

Dentre os pontos destacados pelo chefe do Governo está o encorajamento do Japão para a abertura embaixada de Cabo Verde em Tóquio, na sequência de decisão já tomada pelo Governo.

Foi também posto à consideração do governo japonês, a celebração de um acordo de isenção de vistos para passaportes cabo-verdianos, diplomáticos e de serviço.

“Defendemos a consideração das especificidades de Cabo Verde como país SIDS, no acesso aos financiamento concessional e a donativos no quadro da cooperação com o Japão”, acrescentou.

Ulisses Correia e Silva apontou ainda que convergiram quanto a prioridades na qualificação técnica dos recursos humanos, nomeadamente a nível da inteligência artificial, em infraestruturas de mobilização da água e no desenvolvimento da economia azul.