​Cabo Verde marcar presença na 75.ª Sessão do Comité Regional da OMS para África

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, vai representar Cabo Verde na 75.ª Sessão do Comité Regional da OMS para África (RC75), agendada para os dias 25 a 27 de Agosto, em Lusaca, Zâmbia.

Numa nota enviada, o Governo informa que esta reunião tem como finalidade à discussão e aprovação de políticas, à análise de questões de saúde pública e à apreciação de atividades e planos financeiros destinados a melhorar a saúde na região.

Esta reunião vai congregar Ministros da Saúde e chefes de delegação dos 47 Estados-membros da OMS na Região Africana.

A mesma fonte indica que a sessão deste ano terá como enfoque principal a implementação de iniciativas globais de saúde e a promoção da Cobertura Universal da Saúde em África.

Estão ainda previstos eventos paralelos, dedicados a temas como a promoção da liderança africana e a definição de uma posição unificada do continente em prol da concretização da Agenda de Lusaca, um Plano de Acção destinado a otimizar o impacto das iniciativas globais de saúde.

“Um dos momentos mais relevantes desta missão será a participação do Ministro da Saúde, enquanto painelista, no evento paralelo de alto nível organizado pelo Escritório Regional da OMS para África, sobre investimento interno e liderança multissetorial para a saúde em África, subordinado ao tema ´Do compromisso à acção: acelerar o investimento interno e a liderança multissetorial para a saúde em África´”, aponta.

Na ocasião, Jorge Figueiredo apresentará as bases do financiamento do Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde, em articulação com os principais indicadores de saúde do país, tendo Cabo Verde sido identificado como um dos Estados que mais se destaca pelo financiamento da saúde e pelo seu compromisso com a Agenda 2063, a Declaração de Abuja e a Declaração da Reunião de Liderança Africana.

Conforme a mesma fonte, esta reunião visa fornecer informações estratégicas em matéria de saúde, como parte do compromisso da OMS em apoiar os Ministros da Saúde na transformação dos sistemas nacionais e na melhoria dos resultados de saúde em todo o continente.

Em preparação para a reunião de Lusaca, realizaram-se nos dias 21 e 22 de Agosto, nas instalações do Ministério da Saúde, encontros de trabalho entre a OMS/Cabo Verde, o Ministro da Saúde e técnicos do SNS, destinados à partilha dos documentos de posição, à definição das intervenções nas sessões e à preparação técnica da comitiva nacional.

“A presença de Cabo Verde na 75.ª Sessão do Comité Regional da OMS para África constitui, assim, um passo fundamental para o reforço da posição do país no domínio da saúde regional e global, garantindo que as prioridades nacionais sejam devidamente representadas, reconhecidas e valorizadas, com reflexos ao nível do financiamento e da assistência técnica por parte dos decisores africanos na área da saúde”, frisa.