​Governo apresenta programa da Conferência Regional sobre a Integridade da Informação na África Ocidental e Sahel

O Governo apresentou esta quinta-feira, 21, as linhas gerais e o programa da Conferência Regional sobre a Integridade da Informação na África Ocidental e Sahel, que acontece de 3 a 5 de Setembro, na cidade da Praia.

A apresentação foi feita pelo Secretário de Estado Adjunto ao Primeiro Ministro e pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, que preside à Comissão Organizadora do referido evento. A Conferência Internacional é uma iniciativa da UNESCO em parceria com o Governo.

Segundo os governantes, a Conferência Regional sobre Integridade da Informação procurará especificamente definir um quadro estratégico e plano de acção para a integridade da informação, alinhado com as normas e estratégias internacionais e continentais adaptado ao contexto da África Ocidental e do Sahel e com base em diretrizes e recomendações da UNESCO.

“Desenvolver um Plano de Acção de Praia para a integridade da informação, que visa melhorar o acesso à informação, fortalecer a resiliência e as competências entre as populações para melhor se envolverem com o ecossistema de informação, e melhorar as sinergias e parcerias com várias partes interessadas para salvaguardar e promover a integridade das informações”, aponta.

A conferência decorrerá em três dias e será estruturada em dois momentos principais como sejam debates entre técnicos e especialistas e o Segmento Ministerial.

O público alvo da conferência são os ministérios responsáveis pela comunicação, educação, pelas tecnologias de informação, académicos e especialistas, organismos de regulação e autorregulação dos meios de comunicação social, responsáveis políticos, órgãos de comunicação social, verificadores de factos/dados e organizações da sociedade civil.

A conferência contou com a participação de ministros dos diferentes países e altos representantes da ONU, altos funcionários da UNESCO e de países parceiros desta conferência.

Serão ainda realizadas diferentes sessões plenárias e eventos paralelos onde as diferentes temáticas serão discutidas: a definição de um quadro estratégico para integridade da informação, os riscos e ameaças à integridade da informação, governança das plataformas digitais e o uso das novas tecnologias, acesso à informação; desenvolvimento de competências e literacia mediática e informacional e o reforço de sinergias para a integridade da informação.