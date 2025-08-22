​INMG prevê chuva fraca a moderada no sábado em todas as ilhas

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) informou, esta sexta-feiras, que o país encontra-se sob a influência de uma onda tropical associada a um centro de baixa pressão, condicionando o estado do tempo nas próximas 48 horas.

Segundo o INMG, durante o dia 23 prevê-se a ocorrência de chuva fraca a moderada em todas as ilhas, com maior incidência em Santiago, Fogo e Santo Antão, onde existe a possibilidade de ocorrência de trovoadas ocasionais durante o segundo período do dia.

O instituto avisa que no dia 24 durante o período da manhã, poderá ocorrer chuviscos principalmente nas zonas altas.

O mar continuará com ondas de Sul com 1.0 a 2.5 metros de altura, diminuindo nas zonas costeiras e sectores inter-ilhas.

Na antevisão semanal, o instituto avança que, no período de 25 a 28 de Agosto não se espera alteração significativa do estado do tempo.

O INMG garante que continuará a acompanhar o estado do tempo e a sua actualização caso se justifique.