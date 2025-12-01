Chuva pode voltar entre entre 1 e 3 de Dezembro

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê uma alteração significativa das condições atmosféricas em Cabo Verde entre os dias 1 e 3 de Dezembro, devido à presença de uma ampla zona de instabilidade. Este fenómeno deverá favorecer a ocorrência de precipitação com intensidade variável, além de um agravamento do estado do mar.

Para o dia 1 de Dezembro, o INMG indica que nas ilhas de Sotavento poderá ocorrer chuvisco ou chuva fraca, por vezes moderada. Nas ilhas de Barlavento, também se prevê chuvisco ou chuva fraca, especialmente nas zonas mais altas.

Nos dias 2 e 3 de Dezembro, a instabilidade deverá intensificar-se. Nas ilhas de Sotavento e na ilha da Boa Vista, espera-se chuva de intensidade variável, que poderá ser acompanhada de trovoadas, principalmente nas ilhas da Boa Vista e do Fogo. Já no grupo de Barlavento, mantém-se a possibilidade de chuviscos ou chuva fraca, registando-se ainda um aumento da intensidade do vento no dia 3.

O estado do mar também deverá agravar-se a Noroeste e a Norte do arquipélago, com ondas provenientes do quadrante Nordeste e Norte, podendo atingir entre 2,0 e 3,5 metros de altura. Estas condições poderão afectar sectores das ligações inter-ilhas nas zonas Orientais.

O INMG apela à população e aos operadores marítimos para que acompanhem regularmente as actualizações meteorológicas e adoptem as devidas precauções durante este período.

Foto: Depositphotos