​Presidência da República promove Jornadas do Oceano

A Presidência da República promove nos dias 29 e 30 de Agosto o evento "MarAzul: Jornadas do Oceano", sob o lema “Década do Oceano: Conhecer, Viver, Sentir, Consciencializar e Proteger”.

Segundo uma nota da Presidência da República, a iniciativa insere-se como um pré-evento preparatório para a IV Conferência da Década do Oceano, que acontecerá na ilha do Fogo, nos dias 10 e 11 de Outubro, e visa sensibilizar a população para a necessidade de conhecer e proteger os oceanos. Na qualidade de Patrono da Década do Oceano pela UNESCO, o Presidente da República José Maria Neves tem como missão promover os desafios 9 e 10 da Década do Oceano.

“A Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), proclamada pela Assembleia Geral da ONU, tem como objectivo principal mobilizar a comunidade global para a gestão sustentável dos oceanos”, destaca.

A mesma fonte explica que, ao longo deste período, a iniciativa busca impulsionar a ciência, a tecnologia e a inovação para reverter o ciclo de degradação da saúde dos oceanos e promover uma nova compreensão da nossa relação com os ecossistemas marinhos.

“Cabo Verde, como um Estado arquipelágico, tem um papel estratégico e fundamental nesta agenda, e o evento ´MarAzul´ é uma manifestação do compromisso do Patrono e Presidente da República de contribuir para que Cabo Verde cumpra a sua vocação enquanto uma Nação Azul”, frisa.

A Presidência da República avisa que o programa de dois dias foi concebido para envolver a comunidade, com especial foco nas crianças e nos jovens. No dia 29 de Agosto, as actividades decorrerão no Palácio da Presidência da República, com uma Sessão de Abertura, seguida de um Painel Informativo sobre as acções do Patrono.

O ponto alto da manhã será a roda de conversa "O Mar na Nossa Vida", um painel interativo que contará com a participação de membros da comunidade marítima, como pescadores e peixeiras, bem como jovens e um convidado especial.

No dia 30 de Agosto, acontece na Praia de São Francisco uma série de actividades práticas e participativas, incluindo a Caminhada Azul, uma acção de limpeza e observação do litoral, jogos ecológicos e atividades náuticas.

A manhã culminará com um piquenique comunitário e apresentações culturais, que celebram a identidade marítima e cultural cabo-verdiana.