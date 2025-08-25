ENAPOR reactiva nave dois da plataforma de frio para produtos congelados

A empresa pública dos portos de Cabo Verde (Enapor) anunciou hoje que reactivou a nave dois da plataforma de frio para pescado na ilha de São Vicente, retomando a prestação de serviços de armazenagem de produtos refrigerados e congelados.

"Uma das câmaras da nave dois recebeu, na última semana, o primeiro carregamento, assinalando de forma objetiva a entrada em funcionamento desta infraestrutura e demonstrando a sua capacidade de resposta às necessidades do setor", afirmou a empresa em comunicado.

A unidade dispõe de três câmaras de refrigeração e congelação, totalmente operacionais, com capacidade para armazenar cerca de 400 toneladas de frutas, produtos lácteos, vegetais, carnes e outros congelados.

"A reativação da nave dois representa um importante passo no fortalecimento da capacidade portuária e logística do Porto Grande, no Mindelo, potenciando melhores condições para os operadores económicos interessados neste serviço e garantindo maior eficiência e qualidade no manuseamento de mercadorias", acrescentou.

Em junho, a Enapor tinha anunciado o lançamento de um concurso internacional para a concessão da plataforma de frio, encerrada há um ano, após a saída da empresa espanhola Atunlo, que deixou 210 trabalhadores em regime de ‘lay-off’.

A unidade foi inaugurada em 2015, com 51% do capital pertencente à Atunlo, 33% à Frescomar (Ubago) e 16% à Frigrove – todas empresas espanholas.

O peixe enlatado e congelado representa mais de dois terços das exportações de mercadorias de Cabo Verde, dirigidos à União Europeia (UE), sendo Espanha o principal comprador.