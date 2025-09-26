ENAPOR impede entrada de navio dinamarquês no Porto Grande por carga considerada de risco

A Administração da ENAPOR, Portos de Cabo Verde informou hoje que o navio dinamarquês MARIANNE DANICA não foi autorizado a entrar na zona de jurisdição portuária do Porto Grande, em Mindelo, por motivos de segurança.

O navio, com escala prevista para o dia 28 de Setembro, das 07h00 às 12h00, destinava-se apenas ao abastecimento de combustível.

Embora o aviso de chegada enviado pelo agente de navegação tenha indicado que não transportava carga perigosa, a ENAPOR esclareceu que, após a recepção do manifesto de carga, decidiu impedir a sua entrada como medida preventiva.

Em comunicado, a autoridade portuária sublinha que a decisão visa garantir a segurança nas operações portuárias e que a recusa não está relacionada com questões de bandeira ou origem do navio, mas exclusivamente com critérios de segurança.