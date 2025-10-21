ENAPOR realiza exercício de segurança nos portos para testar resposta a emergências

A autoridade portuária, ENAPOR, informou hoje que vai realizar, entre os dias 20 e 24 de Outubro, um Exercício de Segurança no âmbito do Código Internacional para a Protecção de Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS) nos portos do Mindelo, Porto de Cruzeiros do Mindelo, Praia e Palmeira, com o objectivo de testar e reforçar a capacidade de resposta das equipas de segurança portuária perante eventuais situações de risco.

De acordo com a empresa, o exercício visa avaliar o estado de prontidão e a eficácia dos procedimentos de segurança implementados nos portos nacionais, simulando possíveis cenários de emergência.

Durante o período das simulações, poderá ser acionada a sirene de alarme e observadas movimentações de equipas operacionais e de emergência nas imediações das zonas portuárias.

A ENAPOR esclarece, contudo, que se trata apenas de um exercício de rotina, apelando à compreensão da população e à colaboração de todos, para evitar interferências nas operações simuladas.

O Código ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), adoptado pela Organização Marítima Internacional (OMI), estabelece um conjunto de medidas destinadas a reforçar a segurança de navios e instalações portuárias contra possíveis actos ilícitos, incluindo terrorismo e sabotagem.