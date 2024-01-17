CMSV entrega 3 novos camiões de recolha de lixo

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) procedeu, hoje, à entrega oficial de 3 camiões compactadores de lixo, que vem melhorar as condições de recolha, especialmente com o aumento significativos destes resíduos após as chuvas de 11 de gosto.

Conforme a autarquia, os camiões foram adquiridos mediante Concurso Público | Procedimento n.º 02/CMSV/2023, com financiamento do Fundo Nacional do Ambiente e da própria CMSV.

O ato de entrega contou com a presença do Presidente da CMSV, Augusto Neves, acompanhado pelo Vereador José Carlos e pelos responsáveis do Parque Auto e Oficina Municipal.

A CMSV apelou, ainda, ao engajamento de toda a população para que o lixo seja colocado sempre dentro dos contentores e solicita ainda que as pessoas aguardem a recolha domiciliária do lixo, evitando deixá-lo espalhado nas ruas.