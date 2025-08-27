Agência da Aviação Civil e Imprensa Nacional assinam protocolo de cooperação

A Agência da Aviação Civil (AAC) celebrou, um Protocolo de Cooperação com a Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) para promover a modernização regulamentar e jurídica da aviação civil nacional, esta segunda-feira no auditório da INCV.

Para a AAC, em nota, este que o protocolo se revela de capital importância, já que tem em curso um processo profundo de revisão da regulamentação com mais de 30 documentos, que terão de ser publicados no Boletim Oficial.

“Este processo visa atualizar e modernizar a instituição, de forma a traduzir para a nossa estrutura jurídica as melhores práticas internacionais em segurança, eficiência e sustentabilidade”, assegurou Mário Gomes, PCA da AAC.

A assinatura do protocolo decorreu integrando as comemorações d 183º aniversário da Imprensa Nacional de Cabo Verde.