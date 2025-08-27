País

Agência da Aviação Civil e Imprensa Nacional assinam protocolo de cooperação

PorAnilza Rocha,27 ago 2025 12:20

A Agência da Aviação Civil (AAC) celebrou, um Protocolo de Cooperação com a Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) para promover a modernização regulamentar e jurídica da aviação civil nacional, esta segunda-feira no auditório da INCV.

Para a AAC, em nota, este que o protocolo se revela de capital importância, já que tem em curso um processo profundo de revisão da regulamentação com mais de 30 documentos, que terão de ser publicados no Boletim Oficial.

“Este processo visa atualizar e modernizar a instituição, de forma a traduzir para a nossa estrutura jurídica as melhores práticas internacionais em segurança, eficiência e sustentabilidade”, assegurou Mário Gomes, PCA da AAC.

A assinatura do protocolo decorreu integrando as comemorações d 183º aniversário da Imprensa Nacional de Cabo Verde. 

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Agência da Aviação Civil Imprensa Nacional cooperação

Autoria:Anilza Rocha,27 ago 2025 12:20

Editado porAndre Amaral  em  27 ago 2025 12:21

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.