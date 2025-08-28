​Câmara Municipal da Boa Vista proíbe venda de peixes, verduras, vestuários e calçados na via pública

Numa publicação na rede social, a autarquia afirma que esta medida pretende, não só organizar o espaço urbano, bem como garantir a higiene e segurança alimentar dos munícipes.
A Câmara Municipal da Boa Vista reforça que as medidas visam promover a Saúde Pública e o bem-estar da população, “assim será proibido a venda na via pública e nos passeios que dão acesso às habitações à frente dos espaços comerciais devidamente licenciados”.
A autarquia adverte que o não cumprimento do aviso será passível de sanções puníveis na lei.
Limpeza nas vias públicas
Após as recentes chuvas, a Câmara Municipal avisa que vai reforçar as suas acções de limpeza nas vias públicas, com a promoção de campanhas em todo o município.
Segundo a autarquia, estas intervenções incluem o escoamento das águas pluviais, a remoção de resíduos e a eliminação de focos de mosquitos, contribuindo para a melhoria da higiene urbana e para a saúde pública.
As acções de limpeza vão decorrer esta sexta-feira, 29, no Bairro da Boa Esperança, onde equipes municipais estarão em acção para garantir a limpeza das ruas e espaços públicos, bem como para sensibilizar a população sobre a importância da colaboração de todos na manutenção do ambiente limpo e saudável.
A autarquia apela à participação activa dos munícipes, “evitando o depósito de lixo em locais indevidos e contribuindo para a preservação do nosso município”.