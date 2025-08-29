PR destaca sensibilização das novas gerações para protecção dos recursos marinhos

O Presidente da República sublinhou, hoje, a importância das novas gerações serem sensibilizadas para os desafios de proteção dos recursos marinhos, enquanto patrono da Aliança da Década do Oceano pela UNESCO.

José Maria Pereira Neves fez estas declarações no âmbito do evento Mar Azul: Jornadas do Oceano, que decorrerá até o amanhã com o lema “Década do Oceano: Conhecer, Viver, Sentir, Consciencializar e Proteger”.

“É importante que as novas gerações sejam sensibilizadas, desde logo, para a riqueza do nosso mar e a necessidade de uma gestão sustentável dessa riqueza.E é por isso que devemos começar, desde pequeno, porque é de pequeno que se torce o pepino, a sensibilizar as crianças, os adolescentes, os jovens, para a importância do mar para um país oceânico como Cabo Verde”, fundamentou.

O Presidente Neves, destacou ainda que a necessidade de não só se conhecer os recursos e as potencialidades existentes, mas, sobretudo, garantir uma gestão sustentável desses recursos.

Durante o evento a professora Lenilda Duarte, da Universidade de Santiago, fez a apresentação do que seria então a Década do Oceano e da Aliança.

Explicou que a Década do Oceano e da Aliança foi proclamada pela ONU em 2017, e tinha como principais objectivos mobilizar a comunidade global para uma gestão sustentável dos oceanos.

Avançou ainda que, impulsiona descobertas, pesquisa científica, inovação e pretende fazer uma agenda de transformação dos oceanos que começou em 2021 e deverá chegar até 2030.