PR destaca sensibilização das novas gerações para protecção dos recursos marinhos

José Maria Pereira Neves fez estas declarações no âmbito do evento Mar Azul: Jornadas do Oceano, que decorrerá até o amanhã com o lema “Década do Oceano: Conhecer, Viver, Sentir, Consciencializar e Proteger”.
“É importante que as novas gerações sejam sensibilizadas, desde logo, para a riqueza do nosso mar e a necessidade de uma gestão sustentável dessa riqueza.E é por isso que devemos começar, desde pequeno, porque é de pequeno que se torce o pepino, a sensibilizar as crianças, os adolescentes, os jovens, para a importância do mar para um país oceânico como Cabo Verde”, fundamentou.
O Presidente Neves, destacou ainda que a necessidade de não só se conhecer os recursos e as potencialidades existentes, mas, sobretudo, garantir uma gestão sustentável desses recursos.
Durante o evento a professora Lenilda Duarte, da Universidade de Santiago, fez a apresentação do que seria então a Década do Oceano e da Aliança.
Explicou que a Década do Oceano e da Aliança foi proclamada pela ONU em 2017, e tinha como principais objectivos mobilizar a comunidade global para uma gestão sustentável dos oceanos.
Avançou ainda que, impulsiona descobertas, pesquisa científica, inovação e pretende fazer uma agenda de transformação dos oceanos que começou em 2021 e deverá chegar até 2030.