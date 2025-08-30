Mau tempo no mar pode condicionar viagens inter-ilhas

A CV Interilhas alertou, esta sexta-feira, para possíveis constrangimentos nas ligações marítimas entre as ilhas devido ao agravamento do estado do mar nos próximos dias.

A empresa cita informações do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), constantes do boletim nº 20250829, que prevê ondulação proveniente de Norte/Nordeste e de Sul, que poderá variar entre 1,5 e 3 metros de altura em vários pontos do arquipélago, incluindo sectores inter-ilhas.

Nesse sentido, a empresa de transporte marítimo sublinha que estas condições poderão afectar sobretudo as viagens nas ilhas de Sotavento e do Barlavento Oriental.

A CV Interilhas recomenda a todos os passageiros que acompanhem atentamente as suas actualizações oficiais, lembrando que quaisquer alterações de horários ou rotas serão comunicadas atempadamente.