Aeroportos de Cabo Verde confirmam certificação para voos directos aos EUA

Os aeroportos Internacionais Amílcar Cabral (Sal) e Nelson Mandela (Praia) mantêm a certificação de Últimos Pontos de Partida (LPDs) para operações com destino aos Estados Unidos, após avaliação positiva realizada em Maio por uma equipa da Transportation Security Administration (TSA), dos EUA, em colaboração com a Agência de Aviação Civil (AAC).

Segundo a AAC, a missão envolveu cinco inspectores norte-americanos e três inspectores cabo-verdianos da área de Segurança e Facilitação (ASF), que analisaram mais de 12 áreas críticas ligadas à aviação civil.

Entre os aspectos avaliados estiveram os procedimentos de triagem de passageiros e bagagens, a segurança nos aeroportos e companhias aéreas, e ainda as operações de transporte terrestre relacionadas com a aviação.

As áreas observadas no processo de avaliação incluíram Operações Aeroportuárias, Formação e Qualificações, Cultura de Segurança, Controlo de Qualidade, Controlo de Acessos, Segurança de Aeronaves, Segurança de Passageiros e Bagagem de Cabine, Segurança da Bagagem de Porão, Segurança de Carga, Correio e Outros Bens, Categorias Especiais de Passageiros, Prevenção de Atos de Interferência Ilícita, Medidas Preventivas de Segurança, Segurança na Zona Pública (Landside) e Cibersegurança.

Com esta revalidação, Cabo Verde continua a figurar no grupo restrito de 13 LPDs existentes em todo o continente africano, sendo responsável por dois deles.

Para a AAC, este resultado “reforça a reputação internacional do país, fortalece a cooperação institucional e consolida a imagem de Cabo Verde como um destino turístico seguro e confiável”.