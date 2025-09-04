Aeroportos de Cabo Verde confirmam certificação para voos directos aos EUA

Segundo a AAC, a missão envolveu cinco inspectores norte-americanos e três inspectores cabo-verdianos da área de Segurança e Facilitação (ASF), que analisaram mais de 12 áreas críticas ligadas à aviação civil.
Entre os aspectos avaliados estiveram os procedimentos de triagem de passageiros e bagagens, a segurança nos aeroportos e companhias aéreas, e ainda as operações de transporte terrestre relacionadas com a aviação.
As áreas observadas no processo de avaliação incluíram Operações Aeroportuárias, Formação e Qualificações, Cultura de Segurança, Controlo de Qualidade, Controlo de Acessos, Segurança de Aeronaves, Segurança de Passageiros e Bagagem de Cabine, Segurança da Bagagem de Porão, Segurança de Carga, Correio e Outros Bens, Categorias Especiais de Passageiros, Prevenção de Atos de Interferência Ilícita, Medidas Preventivas de Segurança, Segurança na Zona Pública (Landside) e Cibersegurança.
Com esta revalidação, Cabo Verde continua a figurar no grupo restrito de 13 LPDs existentes em todo o continente africano, sendo responsável por dois deles.
Para a AAC, este resultado “reforça a reputação internacional do país, fortalece a cooperação institucional e consolida a imagem de Cabo Verde como um destino turístico seguro e confiável”.