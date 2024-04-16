​Danos em escolas não atrasam abertura do ano lectivo em São Vicente

As aulas em São Vicente arrancam no dia 15 de Setembro, apesar dos danos provocados pelas fortes chuvas de 11 de Agosto em várias escolas da ilha. São esperados cerca de 15 mil alunos e mil professores. Garantia dada pelo delegado do Ministério da Educação, Jorge da Luz.

“Neste momento, estamos nos preparativos finais para o arranque do ano lectivo no dia 15 de Setembro de 2025 (...). Neste momento, sentimos que juntos vamos colocar as escolas em condições de receber as nossas alunas e os nossos alunos com muita confiança e muita resiliência, que é o nosso lema do ano”, afirma.

Todas as escolas da ilha registaram entrada de água nos edifícios. Entre os estabelecimentos de ensino mais afectados estão a Escola Técnica, as escolas de Fonte Inês, João José, Luís Moraes, Simeão Lopes e Salamansa.

Segundo a Delegação do Ministério da Educação, estão a ser criadas condições para a abertura, com trabalhos de limpeza e recuperação das infra-estruturas.

“Os entulhos nas escolas já estão praticamente removidos. Neste momento, vamos entrar numa fase de limpeza mais profunda, aquela limpeza para ficar mesmo limpo para o início do ano lectivo. As obras de reconstrução dos muros e a cobertura de alguns tetos, vamos iniciar brevemente”, refere.

O início das aulas é acompanhado de um plano preventivo para fazer face a doenças pós-chuvas e garantir um ambiente escolar seguro.

“Nós estamos em sintonia com a Delegacia de Saúde e com as suas recomendações. As nossas escolas, como bem sabem, tivemos a experiência da Covid, estão equipadas no sentido de as crianças fazerem a higienização das mãos e outras medidas com toda a tranquilidade. Nós não temos, dentro das escolas, problemas”, acrescenta.

Apesar dos estragos e das dificuldades, a delegação do Ministério da Educação em São Vicente garante que tudo está a ser feito para que o arranque do ano lectivo aconteça na data prevista.

De acordo com Jorge da Luz, mesmo em estado de calamidade, a prioridade é assegurar o direito à educação e a confiança da comunidade escolar.